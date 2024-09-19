Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Isparta’da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Turizm ve Gastronomi Fuarı için önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Isparta Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıya, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve paydaş kurumlar katıldı. Fuarın, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve diğer kurumların desteğiyle gerçekleştirileceği açıklandı.

Fuar, 3-6 Ekim tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Geçen yıl büyük ilgi gören fuarın bu yıl da Isparta'nın turizm ve gastronomi potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtması amaçlanıyor. Toplantıda, etkinlikler, katılımcı firmalar ve fuarın tanıtım stratejileri üzerinde de görüş alışverişi yapıldı.