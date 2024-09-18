Eski Tip Ehliyetler İçin Son Tarih Yaklaşıyor: Yenilemeyenlere Ceza Yolda

Eski tip ehliyetlerini hala yenilemeyen sürücüler için zaman daralıyor. 31 Aralık 2024’e kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyenler, yeni yılda yüksek para cezalarıyla karşılaşacak. 1 Ocak 2016'dan önce alınmış olan eski tip ehliyetlerin belirtilen tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi zorunlu hale getirildi.

Salgın nedeniyle yenileme süresi daha önce uzatılmıştı, ancak bu kez ek süre verilmesi beklenmiyor. Ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte yakalandıkları takdirde 2024 yılında 12 bin TL’ye kadar ceza ödeyebilirler. Şu anki ceza miktarı ise 4 bin 64 TL.

Ehliyet Yenileme Ücretleri:

Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL

Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler:

Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

Ehliyet sahiplerinin cezaya maruz kalmamak için belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor.