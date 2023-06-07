Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. En dikkat çekici duyurulardan biri, kurban bayramı tatil süresinin 9 gün olacağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki vatandaşlara 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir bayram tatili imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

Bu tatil süresiyle birlikte, vatandaşlar hem bayramı daha uzun bir süreyle kutlama imkanı bulacaklar hem de sevdikleriyle bir araya gelerek dinlenme fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca, emekli vatandaşların maaşları ve ikramiyelerinin kurban bayramı öncesinde ödeneceği müjdesini de verdi.



BUĞDAY FİYATLARINI AÇIKLADI

4"Çiftçilerimize her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Toprak mahsulleri ofisinin 2023 yılı Buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Fiyatları tespit ederken çiftçimizin üretime devam etmesinin yanında gıda güvenliği için ihtiyaç olan Ekmeklik buğdayda 8 bin 250 lira, arpa da ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çiftçi kayıt sistemimize kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına bin lira, arpa için 500 lira hububat üretim primi verilecek. Ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir. Bir güzel haberimizde emeklilerimize olacak. İnşallah maaşları kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret konusunda da çalışmalarımız başlıyor.