Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklamasında emekli maaşları ve ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini duyurdu. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, emeklilere müjde niteliği taşıyan bu haber memnuniyetle karşılandı. Erdoğan, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli vatandaşlara müjde vererek, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını belirtti. Bu açıklama, emeklilerin maddi kaynaklı beklentilerini karşılamaları ve bayramı daha rahat bir şekilde geçirmeleri adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ayrıca, Erdoğan'ın açıklamaları arasında milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren bir konu da yer aldı. Asgari ücret zammıyla ilgili ücret tespit komisyonunun çalışmalarına başladığını belirten Cumhurbaşkanı, asgari ücretli çalışanların da yakın zamanda zam müjdesi alacaklarını ifade etti.

Son dakika açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları ve ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini duyurdu. Ayrıca, asgari ücret zammıyla ilgili çalışmaların başladığı bilgisi paylaşıldı.