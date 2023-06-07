Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Uluslararası Isparta Gül Festivali etkinlikleri kapsamında 2022 yılındaki ihracat başarılarından dolayı Gül sektöründeki öncü firmalara ödüller verdi. Bu prestijli törende, Gülbirlik Genel Müdürlüğü ve Rosense Kozmetik Şirketi, ihracattaki üstün başarılarından dolayı plaketlerle ödüllendirildi.Gülbirlik Genel Müdürlüğü ve Rosense, Gül sektöründe sağladıkları başarılarla dikkat çeken kurumlar olarak öne çıktı. Gül Sektörüne yön veren ihracatçı firmaların ödül töreni, Meydan AVM'de gerçekleştirildi. Gülbirlik Genel Müdürlüğü ve Rosense'ye, Vali Aydın Baruş tarafından plaketler takdim edildi. Ödül törenine Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik ve Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Koçak da katıldı.Gülbirlik Genel Müdürlüğü, Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği adı altında 1954 yılında kuruldu. Gülbirlik, dünyanın en büyük gülyağı üretici topluluğu olup, 6 birim kooperatifin iş birliğiyle faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 8,000 daimi ve 5,000 aktif çiftçi üyesi bulunan Gülbirlik, her yıl 1500-2000 ton gül yaprağı işlemektedir. Ayrıca, Gülbirlik bünyesinde 4 adet gülyağı ve gül konkreti tesisi bulunmaktadır.Rosense Kozmetik ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise Gülbirlik markası altında faaliyet göstermektedir. Rosense, 2005 yılında Gülbirlik ve bağlı kooperatiflerin katkılarıyla kurulmuştur. Gül bazlı kozmetik ve gıda ürünleri üretimi, satışı ve pazarlaması konularında faaliyet gösteren Rosense, Isparta'nın önde gelen ve tanınan markalarından biridir. Rosense Kozmetik Şirketi, Aksu Enerji'nin katkılarıyla düzenlenen Geleneksel Isparta'nın Enleri Yarışması'nda ise Isparta'nın en iyi Gül Ürünü Markası ödülüne layık görülmüştür.Gülbirlik Genel Müdürlüğü ve Rosense'nin bu ödüllerle onurlandırılması, Gül sektöründeki başarılarının takdir edildiğini göstermektedir. Bu başarılar, Isparta'nın Gül Festivali etkinlikleri ve Gül sektörünün uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır.