Kaya Balık Evi'nde Büyük Kampanya! Taze Balıkların Keyfini Çıkartın!

Rize Alabalık: 1 kg sadece 150 ₺

Ekmek Arası Hamsi: Sadece 50 ₺

Somon: 1 kg sadece 200 ₺

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Bu eşsiz fırsatlardan yararlanarak en taze ve lezzetli balıkları sofralarınıza getirin. Kampanyamız sınırlı süre için geçerlidir, kaçırmayın!Kaya Balık Evi, pratikte bütün balıkları içeren geniş bir yelpaze sunuyor. 30'dan fazla farklı balık türünü işleyerek sofralarınıza getiriyor. Balıklar, isteğinize bağlı olarak bütün, içi boşaltılmış, pulları alınmış, fileto, kelebek fileto veya diğer tercih ettiğiniz formatta hazırlanıyor.Sadece tazelik garantisi değil, aynı zamanda benzersiz bir deniz atmosferi sunuyoruz. Deniz masalını anımsatan dekoruyla mekan, sizi adeta bir balık ziyafetine davet ediyor.Tavada ya da ızgarada lezzet patırtısı arıyorsanız, Kaya Balık Evi'nde çipura, levrek, lagos, somon, palamut, hamsi ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Ailenizle birlikte keyifli bir balık ziyafeti için Kaya Balık Evi her zaman kapılarınızı açıyor!Bu fırsatı kaçırmayın ve en taze balıkların keyfini Kaya Balık Evi'nde çıkarın!