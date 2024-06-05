Kaya Balık Evi'nde Büyük Kampanya! Taze Balıkların Keyfini Çıkartın!

Kaya Balık Evi'nden Muhteşem Kampanya:
- Rize Alabalık: 1 kg sadece 150 ₺
- Ekmek Arası Hamsi: Sadece 50 ₺
- Somon: 1 kg sadece 200 ₺
Kaya Balık Evi'nin Günlük Taze ve Yerli Balık Tedariki:
Kaya Balık Evi, pratikte bütün balıkları içeren geniş bir yelpaze sunuyor. 30'dan fazla farklı balık türünü işleyerek sofralarınıza getiriyor. Balıklar, isteğinize bağlı olarak bütün, içi boşaltılmış, pulları alınmış, fileto, kelebek fileto veya diğer tercih ettiğiniz formatta hazırlanıyor.
Sadece tazelik garantisi değil, aynı zamanda benzersiz bir deniz atmosferi sunuyoruz. Deniz masalını anımsatan dekoruyla mekan, sizi adeta bir balık ziyafetine davet ediyor.
Tavada ya da ızgarada lezzet patırtısı arıyorsanız, Kaya Balık Evi'nde çipura, levrek, lagos, somon, palamut, hamsi ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Ailenizle birlikte keyifli bir balık ziyafeti için Kaya Balık Evi her zaman kapılarınızı açıyor!
Isparta'da Balıkseverlerin Vazgeçilmez Adresi: Kaya Balık ve Kaya Balık Evi
KAYA BALIK - "En Tazesi Denizden Sonra Bizde..."
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp Mesaj Hattı: 0 530 072 21 80
Telefon: 0246 220 20 70
Bu fırsatı kaçırmayın ve en taze balıkların keyfini Kaya Balık Evi'nde çıkarın!