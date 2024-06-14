Kurban Bayramı Boyunca Isparta’da Nöbetçi Fırınlar Belli Oldu 2024

Kurban Bayramı Boyunca Isparta’da Nöbetçi Fırınlar Belli Oldu
Kurban Bayramı süresince Isparta’da 4 gün boyunca hizmet verecek nöbetçi ekmek fırınları açıklandı. İşte detaylar:
1. Gün (14 Haziran 2024):
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası - Gülcü Mah. 3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı)
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası - Y.şehitler Mah. 108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı)
- Gül Ekmek Teknesi - Çünür Mah. 102 Caddesi No:158/1
- Gevrekler Taş Fırın - Savköy Isparta Antalya Yolu No:26
- Ankara Unlu Mamülleri - Gülistan Mah. 111 Cadde No:268 Daire 1
- Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası - Hanife Sultan Mah. 3412 Sok. No:3
- Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri - Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104
- Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mam. - Ayazmana Mahallesi 230. Cadde No:42-44/1
- Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No:4 İSLAMKÖY-ATABEY
- Sanayi Mah. 3331 Sok No:17
2. Gün (15 Haziran 2024):
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası - Gülcü Mah. 3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı)
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası - Y.şehitler Mah. 108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı)
- Gül Ekmek Teknesi - Çünür Mah. 102 Caddesi No:158/1
- Gevrekler Taş Fırın - Savköy Isparta Antalya Yolu No:26
- Ankara Unlu Mamülleri - Gülistan Mah. 111 Cadde No:268 Daire 1
- Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası - Hanife Sultan Mah. 3412 Sok. No:3
- Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri - Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104
- Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mam. - Ayazmana Mahallesi 230. Cadde No:42-44/1
- Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No:4 İSLAMKÖY-ATABEY
- Sanayi Mah. 3331 Sok No:17
- Yedişehitler Ekmek Fırını - Yedişehitler Mah. 2987 Sok. No:3/1
- Hızırbey Mah. 1524 Sok. No:21/A
- Yedişehitler Mah. 109. Cadde No:85/1
- Zafer Mah. 209 Cad. No:67/1
- Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını - Ayazmana Mh. Sosyal Tesisleri
- Berkan Ekmek Fabrikası - Yedişehitler Mah. 2909 Sok. No:6
3. Gün (16 Haziran 2024):
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası - Gülü Mah. 3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı)
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası - Y.şehitler Mah. 108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı)
- Gül Ekmek Teknesi - Çünür Mah. 102 Caddesi No:158/1
- Gevrekler Taş Fırın - Savköy Isparta Antalya Yolu No:26
- Ankara Unlu Mamülleri - Gülistan Mah. 111 Cadde No:268 Daire 1
- Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası - Hanife Sultan Mah. 3412 Sok. No:3
- Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri - Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104
- Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mam. - Ayazmana Mahallesi 230. Cadde No:42-44/1
- Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No:4 İSLAMKÖY-ATABEY
- Sanayi Mah. 3331 Sok No:17
- Yedişehitler Ekmek Fırını - Yedişehitler Mah. 2987 Sok. No:3/1
- Hızırbey Mah. 1524 Sok. No:21/A
- Yedişehitler Mah. 109. Cadde No:85/1
- Zafer Mah. 209 Cad. No:67/1
- Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını - Ayazmana Mh. Sosyal Tesisleri
- Ayazmana Taş Fırın Unlu Mamülleri - Ayazmana Mah. 231 Süleyman Akyol Caddesi No:41/3
- Sav Ekmek - Sav Kasabası Aşağı Mah. Çayyolu Caddesi No:2 A
- Aksu Ekmek Fırını - Pirimehmet Mah. Davraz Yaşam Hastanesi Yanı
- Berkan Ekmek Fabrikası - Yedişehitler Mah. 2909 Sok. No:6
- Zafer Ekmek Fırını - Keçeci Mah. 2301. Sk. No:17
- Emre Taşfırın Özeller Ekmek Fırını - Emre Mah. 125 Cadde Emre Meydanlığı
4. Gün (17 Haziran 2024):
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası - Gülcü Mah. 3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı)
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası - Y.şehitler Mah. 108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı)
- Gül Ekmek Teknesi - Çünür Mah. 102 Caddesi No:158/1
- Gevrekler Taş Fırın - Savköy Isparta Antalya Yolu No:26
- Ankara Unlu Mamülleri - Gülistan Mah. 111 Cadde No:268 Daire 1
- Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası - Hanife Sultan Mah. 3412 Sok. No:3
- Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri - Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No.104
- Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mam. - Ayazmana Mahallesi 230. Cadde No:42-44/1
- Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No:4 İSLAMKÖY-ATABEY
- Sanayi Mah. 3331 Sok No:17
- Yedişehitler Ekmek Fırını - Yedişehitler Mah. 2987 Sok. No:3/1
- Hızırbey Mah. 1524 Sok. No:21/A
- Yedişehitler Mah. 109. Cadde No:85/1
- Zafer Mah. 209 Cad. No:67/1
- Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını - Ayazmana Mh. Sosyal Tesisleri
- Ayazmana Taş Fırın Unlu Mamülleri - Ayazmana Mah. 231 Süleyman Akyol Caddesi No:41/3
- Sav Ekmek - Sav Kasabası Aşağı Mah