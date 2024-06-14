Isparta'da Bebek ve Çocuk Kütüphanesi İnşaatı Devam Ediyor: İşte Detaylar!

Isparta Belediyesi, 0-12 yaş aralığındaki çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri ve öğrenme imkanı bulacakları Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, gençlerin ilgisini çeken bir kütüphanenin yanı sıra, şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eski otogar alanına büyük bir kütüphane yapımına da başladı.Bebek ve Çocuk Kütüphanesi projesi, Gülkent Kavşağı bölgesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nin üst tarafında, toplam 1.850 metrekarelik bir alanda hayata geçiriliyor. Bu kütüphane, 1.900 metrekarelik bir bahçe ve park alanına da sahip olacak. İnşaat çalışmaları kapsamında kaba inşaat tamamlandıktan sonra, iç mekan işleri olan sıva, boyama ve taban döşeme gibi detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor.Kütüphane içerisinde 0-3 yaş, 3-6 yaş ve 6-12 yaş aralıklarına hitap eden bebekler ve çocuklar için ayrı okuma salonları, çalışma odaları, 4 atölye alanı, cep sineması ve kafeterya gibi alanlar bulunacak. Bu sayede çocuklar, hem yaşlarına uygun kitaplarla tanışacaklar hem de farklı etkinliklere katılma imkanı bulacaklar. Isparta Belediyesi'nin bu projesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.