**ISPARTA 32 SPOR’UN OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ**



Isparta 32 Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu bugün yapıldı. Yönetim Kurulu'nun teklifiyle divan başkanlığına Mustafa Özsavlı, üyeliklere Sedat Cican ve Mehmet Ali Erdal oy çokluğuyla seçildiler.



**Genel Kurul Açılışı:**

Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.



- **Yönetim Kurulu Raporu:** Serkan Başpınar tarafından okundu.

- **Denetim Kurulu Raporu:** Numan Karatepe tarafından okundu.

Her iki rapor da oy çokluğuyla kabul edildi.



**Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Seçimi:**



**Yeni Yönetim Kurulu:**

- **Başkan:** Gültekin Özdemir

- Süleyman Dağlı

- Nuri Top

- Eser Vural Vuranok

- Ömer Baştok

- Ali Toprakçı

- Cem Elbiz

- Osman Balcı

- Serkan Başpınar

- Osman Akkoç

- Fehmi Gezer

- Ozan Gezer

- Hüseyin Yüceer

- Burak Akpınar

- Soner Köse

- Emin Ursavaş

- Ahmet İlter

- Erol Senirli

- Akif Eryiğit

- Numan Karatepe

- Hasan Kızıltan

- Ahmet Süzen



**Denetim Kurulu:**

- Burak Sinan Uğur

- M. Akif Gezgiç

- Emrah Kıranfil

- Tufan Deniz

- Birkan Akış

- Tezcan Gezer



Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesiyle genel kurul tamamlandı. Yeni yönetim, kulübün hedefleri ve projeleri üzerinde çalışmak üzere göreve başladı.