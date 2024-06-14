**ISPARTA 32 SPOR’UN OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ**
Isparta 32 Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu bugün yapıldı. Yönetim Kurulu'nun teklifiyle divan başkanlığına Mustafa Özsavlı, üyeliklere Sedat Cican ve Mehmet Ali Erdal oy çokluğuyla seçildiler.
**Genel Kurul Açılışı:**
Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından, yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.
- **Yönetim Kurulu Raporu:** Serkan Başpınar tarafından okundu.
- **Denetim Kurulu Raporu:** Numan Karatepe tarafından okundu.
Her iki rapor da oy çokluğuyla kabul edildi.
**Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Seçimi:**
**Yeni Yönetim Kurulu:**
- **Başkan:** Gültekin Özdemir
- Süleyman Dağlı
- Nuri Top
- Eser Vural Vuranok
- Ömer Baştok
- Ali Toprakçı
- Cem Elbiz
- Osman Balcı
- Serkan Başpınar
- Osman Akkoç
- Fehmi Gezer
- Ozan Gezer
- Hüseyin Yüceer
- Burak Akpınar
- Soner Köse
- Emin Ursavaş
- Ahmet İlter
- Erol Senirli
- Akif Eryiğit
- Numan Karatepe
- Hasan Kızıltan
- Ahmet Süzen
**Denetim Kurulu:**
- Burak Sinan Uğur
- M. Akif Gezgiç
- Emrah Kıranfil
- Tufan Deniz
- Birkan Akış
- Tezcan Gezer
Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesiyle genel kurul tamamlandı. Yeni yönetim, kulübün hedefleri ve projeleri üzerinde çalışmak üzere göreve başladı.