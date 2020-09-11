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Kuralları ihlal eden şimdi yandı...81 ile yeni koronavirüs genelgesi!

Kuralları ihlal eden şimdi yandı...81 ile yeni koronavirüs genelgesi!
ISPARTA
G.Tarihi: 11.09.2020 13:32
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi!
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişiler için harekete geçti. Bakanlık tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelgeye göre, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacak.

çişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon” konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde  bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu ifade edildi.

Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek.

İHLAL EDEN İÇİN SUÇ DUYURUSU

 Evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler hakkında, TCK 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler, valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

DAHA ÖNCE ETKİN TAKİP VE DENETİM UYGULANIYORDU

Daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle; izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği ifade edildi. 

MEVSİMLİK İŞÇİ VE ŞANTİYE ÇALIŞANLARININ DURUMU

Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalındığı ifade edildi.  Genelgede ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığına dikkat çekildi.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72”nci maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler” ile ilgili hükmü kapsamında, alınan  tedbirler şu şekilde sıralandı:

Buna göre;

1- İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt/pansiyon gibi yerler belirlenecek. 

2- İlgili Bakanlıklarca valiliklere tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacak: 

- Yurt veya pansiyonların yönetimi Vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacak.

- Valiler tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak, bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacak.

- Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.

- Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından giderilecek. 

- Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli Valiliklerce görevlendirilecek.

- Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

- Yurt ve pansiyonların güvenliği mülki idare amiri gözetiminde 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilecek*

3- Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon
sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacak.

4. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk
etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler;
- Haklarında ilgi Genelgelerimiz çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.

- Ayrıca Valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya
pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Vali/Kaymakamlarca söz konusu esaslar çerçevesinde gerekli kararlar Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
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