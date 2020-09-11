Orman Teşkilatı Gelir Getirici Türlerle Halkını Destekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığımızın 09/06/2020 tarih ve 1553450 sayılı Emirleri ile kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin arttırılması amacıyla, ceviz ve badem gibi türlerle yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarında söz konusu türlerin bakımını yapacak vatandaşların eğitimi ve bilinçlendirilmesi kapsamında; Isparta, Burdur ve Afyon illeri içerisinde gelir getirici tür ağaçlandırmalarının bakımı için Tarım il müdürlüğü çalışanlarının da katılımı ile köy sakinlerine eğitim verildi.Isparta İli Keçiborlu İlçesi Ardıçlı köyünde bulunan zeytin, badem, iğde ve lavanta gelir getirici tür sahalarında, Burdur İli Yeşilova ilçesinde ışıklar köyünde bulunan badem gelir getirici tür ağaçlandırma alanlarında, Afyon ili Başmakçı ilçesinde sarı köy de badem gelir getirici tür sahasına gidilerek muhtar ve köylülere türlerin bakımı ile ilgili bilgiler verilerek karşılıklı olarak istişare yapıldı.Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü teknik ekibi ile Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar Tarım İl Müdürlükleri mensuplarıyla yapılan istişare neticesinde 2021 yılında yapılacak olan gelir getirici tür sahaları için tür ve çeşit uygunluğu tespitinin tarım çalışanları ile birlikte yapılması kararlaştırıldı.