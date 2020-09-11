Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 17.08.2020 – 04.09.2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde;
- “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama” suçu ile ilgili suça konu 1.300,00 TL' nin mülkiyeti kamuya geçirilmiş, kumar oynayan 9 (dokuz) kişiye toplam 11.025,00 TL idari yaptırım uygulanmış, kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan 2 (iki) şüpheli adli makamlara sevk edilerek 2 (iki) dernek Valilik Makamının Olurları ile mühürlenmiştir.
- Fuhuşla mücadele kapsamında 4 (dört) kişiye toplam 10.000,00 TL idari yaptırım cezası uygulanmış, bu kapsamda fuhuş yapılan 2 (iki) ev 90 (doksan) gün süreyle mühürlenmiştir.
- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri denetlemelerinde; 6 (altı) işyerine mevzuata aykırı davranmaları gerekçesi ile tutanaklar tanzim edilmiş olup ilgili makamlara gönderilmiştir.
- Ayrıca diğer suçlarla ilgili 9 (dokuz) kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 1 (bir) kişi adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.