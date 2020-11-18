ISPARTA KÜPPELİ ACCESSORİES ŞUBESİ HİZMETE AÇILDI

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Dünya genelinde yüzlerce mağazası bulunan, takı, aksesuar ve bijuteri firması Küppeli Isparta'ya şubesini açtı.Mağazada aksesuar modası ve tasarım tutukunlarını cezdeden yaklaşık 15 bin ürün çeşidi bulunuyor.Etnik, Otantik tarzı ile kolye, bileklik, küpe, yüzük, çanta gibi bir çok kategoride size sunduğu yeni modeller ile gözleriniz kamaşacak. Küppeli vazgeçilmeziniz olacak!Tüm bunların yanında Erkek Aksesuar Modasının da kalbi Isparta'da Küppeli olacak. Erkek bileklik, kolye ve küpe kategorileri Isparta'da Küppeli Accessories'de...!Kuppeli Accessories Isparta şubesi bu Cuma sürpriz indirim ve fırsatlarla resmi olarak hizmete açılacak.Aksesuar Modasına Dair Aradığınız Her Şeyde!Pirimehmet mahallesi İstanbul caddesi No:9