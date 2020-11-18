"Okulum Temiz Belgesi" Almaya Hak Kazanan Okullarımıza Belgeleri Verilmeye Devam EdiliyorMillî Eğitim Bakanlığının başlattığı "Okulum Temiz Projesi" kapsamında; Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü gereğince hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazanan okullara belgeleri İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde düzenlenen törenle verildi. Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törene İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPÇÜ, Fevzi GÜÇLÜ ve Şube Müdürlerimiz Mehmet Zeki KILIÇ, Selçuk KARATAŞ katıldı. Yapılan törende Okulum Temiz Belgeleri, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimiz tarafından verildi.