Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kunduracılar Sitesi esnafını ziyaret etti. Cuma namazını burada kılan Belediye Başkanı Başdeğirmen, namazın ardından esnafın, istek, talep ve önerilerini dinledi, tek tek not aldı. Başkan Başdeğirmen, esnafın talebi üzerine Kunduracılar Sitesi Camii tuvaletlerinin bakımdan geçirileceğini söyledi.Kent merkezinde 136 camii bulunduğunu ve tamamına yakınının tuvaletlerinin bakıma ihtiyacı olduğunu belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu bakımların belli bir program dahilinde gerçekleştirildiğini söyledi. Başdeğirmen, “Camii tuvaletlerimizde temizlikten bazı yerler yoksun kalmış, klozetler ve musluklar kırık, kapılar kapanmıyor. Birçok su arızası var. Koku da çok fazla. Biz bunlara başladık ve şuana kadar yaklaşık 35 tanesini yaptık. Arkadaşlarımız bir program hazırladılar, o program dahilinde camilerimizde sadece tuvaletler değil, diğer yerlerinde yapılması gereken ne varsa tamir ediyoruz. Kunduracılar Sitesi camiimizin ön sıraya alınmasıyla alakalı çalışmamızı yapalım. Duvarınızda yapılması gereken çalışmaları da yapacağız. Ayrıca kadınlar için abdest alabilecekleri bir yer ayarlanacak” dedi.Başkan Başdeğirmen’e ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı teşekkür eden esnaflar, “Camimizin bazı ihtiyaçları vardı. Durumu sayın başkanımıza ilettik. Kendisi de yardımcı olacağını söyledi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dediler.Kunduracılar Sitesi Camii İmam Hatibi Yunus Uğur, Belediye Başkanı Başdeğirmen’in ihtiyaçlar noktasında desteklerini esirgemediğini belirterek, “Başkanımızı kendimiz gibi biliyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum” dedi.Pirimehmet Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayram Kısadere ise, Başkan Şükrü Başdeğirmen’in mahalle sakinlerinin hiçbir ricasını kırmadan mahalleye geldiğini söyledi. Kısadere, “Başkanımız geldiğinde gereğini de yapıyor. Cumhuriyet Caddesi’nde bir rica ile kaldırım çalışmasına başladı. Başkanımız camimiz için de elinden geleni yapacaktır. Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.Kunduracılar Sitesi Kat Malikleri Başkanı Turan Saygıcı da, “Sayın başkanım geldi, dertlerimizi dinledi, notlarını aldı. Bundan sonra gerisi teferruat, yapılır. Her tarafta olduğu gibi başkanımız ne söz verdiyse yerine getiriyor. Esnafım adına teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Ziyarette esnaflar, Başkan Başdeğirmen’e pişi ikramında bulundular.