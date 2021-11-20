Karayolları Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Kış aylarına yaklaşılmasıyla birlikte trafikte alınan tedbirlerin ve yapılan hazırlıkların gözden geçirildiği “Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon” toplantısı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş başkanlığında yapıldı. Toplantıya Karayolları, Orman ve DSİ Bölge Müdürlüğü temsilcileri, İl Özel İdaresi yetkilileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ile meslek odası temsilcileri katıldı.Toplantıda Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ,İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde trafikte alınacak tedbirler ile kış hazırlık çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.Toplantıda tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2021 - 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu hatırlatılırken, ticari olmayan tüm araçların da can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanmaları tavsiye edildi.