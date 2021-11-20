Isparta'nın en güzel balıkçı limanına hoş geldiniz

Adres:

ISPARTA

WhatsApp: Tıkla ara 0 530 072 21 80

Telefon Tıkla Ara: Yeni Çarşamba Pazarı No:9

Kaya Balık Yönetim ekibi, balıkların ağdan tabağa alınmasına yardımcı olmak için balıkçılık endüstrisinde, ilgili tüm alanlarda deneyimlidir.Kaya Balık mağazasına sürekli olarak yeni ürünler eklenir, bu nedenle yengeç, ıstakoz, somon füme ve diğer birçok deniz ürününü tezgahlarda görebilirsiniz. Karaya çıkan en lezzetli balıklar burada...