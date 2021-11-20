Isparta'nın en güzel balıkçı limanına hoş geldiniz
Kaya Balık Yönetim ekibi, balıkların ağdan tabağa alınmasına yardımcı olmak için balıkçılık endüstrisinde, ilgili tüm alanlarda deneyimlidir.
Kaya Balık mağazasına sürekli olarak yeni ürünler eklenir, bu nedenle yengeç, ıstakoz, somon füme ve diğer birçok deniz ürününü tezgahlarda görebilirsiniz. Karaya çıkan en lezzetli balıklar burada...
Isparta şehrinde taze deniz ürünlerimi arıyorsunuz? O zaman Kaya Balık...!
Balığın en iyi fiyata satıldığı yer!
Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp: Tıkla ara 0 530 072 21 80
Telefon Tıkla Ara: 0246 220 20 70