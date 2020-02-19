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KÜLTÜR MİRASLARIMIZDAN İKİ ESER DAHA ÜLKEMİZE KAZANDIRILDI

KÜLTÜR MİRASLARIMIZDAN İKİ ESER DAHA ÜLKEMİZE KAZANDIRILDI
ISPARTA
G.Tarihi: 19.02.2020 14:44
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA

KÜLTÜR MİSARLARIMIZDAN İKİ ESER DAHA ÜLKEMİZE GERİ KAZANDIRILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin zengin kültür mirasına sahip çıkmak için ortaya koyduğu iradeyi, hız kesmeden sürdürdüğü çalışmalarla güçlendiriyor. Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile M.Ö. 2-3 bine tarihlendirilen bir araba modeli eseri, 15 Şubat’ta İngiltere’den Türkiye’ye getirildi.

Kültür Bakanı konuyla ilgili açıklamasında; ''İngiltere’de tespit edilen iki kültür varlığımızı ülkemize geri kazandırdık. Eserlerimiz bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmeye başlandı.
Eşsiz kültür mirasımıza sahip çıkmanın kritik sorumluluğu ile Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü de büyüterek, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığımızı kurduk. Çalışmalarımızı çok daha etkin bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz.’’ Dedi.

NASIL GERİYE ALINDI ÇALIŞMALAR NASIL YAPILDI

1980’li yıllarda Isparta Göksöğüt Belediyesi tarafından 5 parçaya bölünmüş olarak tespit edilen ve Belediye’ye taşınan Sidamara tipi bir lahit, Isparta Müzesi Müdürlüğü’ne taşındığında 3 ana parça ve ufak birkaç parça olarak kayıtlara geçti. 1987 yılında Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından fotoğraflanan eserlerin eksik parçalarını, Prof. Dr. Volker Michael Strocka, 2015 yılında yaptığı bir araştırma sırasında fark etti; esere ait iki parça, Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evinin 1988 yılında bastığı müzayede kataloğunda yer alıyordu. Eserlerin parçaları, ilk fotoğraflandığı 1987 yılı ile müzeye taşındığı 1988 yılı arasında çalınmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına Prof. Dr. Musa Kadıoğlu aracılığıyla konunun bildirilmesi üzerine, hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığınca, Sotheby’s Müzayede Evi ile irtibata geçildi ve katalogda yer alan parçaların 1988 yılında kimlere satıldığı soruldu. Müzayede Evi, eserlerin bir şahıs tarafından satışa sunulduğunu, 1989 yılında iki ayrı alıcıya satıldığını, gizlilik kanunları sebebiyle alıcıların isimlerini açıklayamayacaklarını bildirdi.
Yeri tespit edilemeyen ancak Türkiye’deyken çekilmiş fotoğrafları bulunan eserler, Interpol Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanına kaydettirildi ve uluslararası alanda arattırılmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca Christie’s Müzayede Evi’ne ait bir katalog taranırken bu parçalardan birinin 4 Aralık 2019 tarihinde satışa çıkarılacağı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi ile irtibata geçildi, anılan birim ivedilikle İngiltere polisi ile temas kurdu ve eserin satışı ileri seviyede tetkikler yapılması için geçici olarak durduruldu. Türkiye tarafından sağlanan veriler sayesinde yasadışı olarak Türkiye’den çıkarılmış olduğu hususunda ikna olan İngiliz polisi, eseri elinde bulunduran kişi ile görüşerek eserin iadesine aracılık etti.

İkinci Eser Bonham’s Müzayede Evi’nde Bulundu
Yine İngiltere’de bulunan Bonham’s Müzayede Evi’nde ise, Anadolu kökenli olan ve M.Ö. 2 .-3. bine tarihlendirilen, iki adet boğa tarafından çekilen bir araba modelinin satışa çıkarıldığı tespit edildi.
Söz konusu eserin benzerlerinin Şanlıurfa Müzesi koleksiyonunda olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu alanda yayınları bulunan Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile irtibata geçilerek eserin kökenine ilişkin bir rapor hazırlanması talep edildi.
Hazırlanan rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliğine iletildi ve Müzayede Evi’nden eserin satışının durdurulması talep edildi. Müzayede Evi ilk girişimi reddedince Müşavirlik, İngiliz polisi ile irtibata geçti ve eserin satışının durdurulması konusunda destek istedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ve Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin girişimleri sonucunda satıştan çekilen eserin sahibi ile Müzayede Evi kanalıyla temasa geçildi. Kişi, eser üzerindeki mülkiyet hakkından vazgeçti ve eserin Türkiye’ye iadesi kabul edildi.

Kaynak: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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