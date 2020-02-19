Isparta Valiliği 2020 Afet Tatbikatı Basın Duyurusu



ISPARTA’DA AFET TATBİKATI



İlimiz kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının afet ve acil durumlara hazırlıklı

olması amacıyla 20 Şubat 2020 tarihinde il genelinde geniş katılımlı bir tatbikat yapılacaktır.



İlimizde meydana gelebilecek afetler sonrası etkin bir müdahale amacıyla her yıl planlı olarak tatbikat düzenlenmektedir. Bu yıl da ilimizde meydana geldiği kabul edilen 6.1 büyüklüğündeki depremin muhtemel etkilerinin tahmin edilerek bu yönde müdahale çalışmalarının yönlendirilmesi ve sonuçlandırılması amaçlanmaktadır.



Bu kapsamda il merkezi ve merkez köylerinde arama- kurtarma, yangın, sağlık, barınma hizmetlerinin saha uygulamaları yapılacaktır.



Bu yılki tatbikatta ayrıca Davraz Kayak Merkezinde çığda arama-kurtarma, telesiyejde mahsur kalmış kişilerin kurtarılması gibi faaliyetler uygulamalı olarak;

AFAD, Jandarma, UMKE, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün yanısıra SDÜ Arama-Kurtarma Ekibi, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama-Kurtarma Ekipleri, ISTUDAK, GÖLDOSK ve Isparta Davraz Off-Road Klübü başta olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşlarının da katkılarıyla gerçekleştirilecektir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.