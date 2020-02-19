HALK OYUNLARI ŞÖLENİ 4 MART'TA

IŞIKKENT SPOR SALONUNDA...

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Müdürlüğü tarafından organize edilen Halk Oyunları Kulüpler ve Okullar Arası İl Birinciliği Yarışmaları 4 Mart 2020 Çarşamba günü Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilecek.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Halk Oyunları Kulüpler ve Okullar Arası İl Birinciliği Yarışmaları 4 Mart 2020 Çarşamba günü Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilecek.Işıkkent Spor Salonunda düzenlenecek olan halk oyunları şölenine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Halk Oyunları İl Temsilciliği hazırlıklarını sürdürüyor. İl Birinciliği yarışmaların provası 3 Mart 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yapılacak birincilik yarışmalarına yoğun katılımın olması bekleniyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü