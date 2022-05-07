KULAÇLAR ISPARTA’DA ATILIYOR

İL MÜDÜRÜ ŞENSÖZ’DEN DAVET

Ulusal spor organizasyonlarına devam ediyoruz. Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Yüzme Müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde 10 farklı ilden 350 sporcunun katılımıyla SDÜ 29 Ekim Yüzme Havuzunda başladı.İşte Detaylar...Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Yüzme Müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda başladı. Büyük heyecana sahne olan yarışlar Pazar günü de devam edecek.Müsabakalarda Burdur, Antalya, Denizli, Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden 354 sporcu yarışıyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz grup müsabakalarına tüm Isparta halkını davet etti.