Isparta genelinde yıllık yaklaşık 3 Bin ton Alabalık üretimi yapılmakta ve bunun yüzde 90’nı ihraç edilmekte. İlimiz için önemli bir ekonomik değer olan su ürünleri yetiştiriciliği il genelinde önemli bir istihdam da yaratmakta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da dünyada balık tüketimi desteklemek adına 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı (IYAFA 2022) ilan etti.Bu önemli değere vurgu yapmak için ilk kez ‘Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği’ tarafından ‘Baharda Alabalık Şenliği’ adıyla bir etkinlik düzenlendi. Güneyce Köyü Çukurçayır Kanyonu’nda düzenlenen şenliğe katılan Vali Ömer Seymenoğlu üreticilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.Yetiştiricilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunan Vali Seymenoğlu alabalık tesislerinde incelemelerde bulundu.