ISPARTA'DA CUMHURİYET CADDESİNDE TRAFİK FELÇ OLDU

Isparta'da Meydan AVM'nin açılması merkezde ekonomiye can verdi ama trafik sorununuda beraberinde getirdi.

Meydan AVM'nin açılması hatta çevrede AVM'nin dışında bulunan esnaf ve işletmelere de olumlu etkiler sağladı.

Bu bölgede kaza veya trafik kazalarından kaynaklı can ve maddi kayıp yaşanmaması için Isparta Belediyesi ve trafikten sorumlu birimlerin kısa sürede güzel bir çözüm sunması hem trafik işleyişi hem de daha çok kişinin buraya gelmesini sağlayabilir. AVM otoparkından çıkan araçlar ile o civardan geçen araçların trafiği tıkadığı açıkça görülüyor.



Sonuçta Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'inde bu bölgeye diğer çevre illerden de misafir gelmesi konusunda bir beyanı vardı.

Bu durumda bırakın çevre illeri Isparta daha buraya rahat girip çıkamıyor. Trafik yoğunluğu buna engel oluyor ve trafikte kavgalar çıkıyor.

Ispartalı vatandaşlar bu konuda yetkililerden bir çözüm istiyor.