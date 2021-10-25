KÜÇÜKLER MASA TENİSİ
BÖLGE ŞAMPİYONASI SONA ERDİ
Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Küçükler Masa Tenisi Bölge Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya Akdeniz ve Ege bölgelerinden 32 takım, 130 sporcu katıldı.
Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.
İŞTE SONUÇLAR
Akdeniz Bölgesi Küçük Erkekler
1. Adana Çiltar MTİ
2. Isparta Genç Hareket Gençlik ve Spor Kulübü
3. Isparta Ispartes Gençlik ve Spor Kulübü
Akdeniz Bölgesi Küçük Kızlar
1. Hatay Gençlik ve Spor Kulübü
2. Antalya Antalyaspor
3. Adana Çiltar MTİ
Ege Bölgesi Küçük Erkekler
1. Muğla Başakşehir Belediyespor
2. Aydın Başak Koleji
3. İzmir Mavi Ege
Ege Bölgesi Küçük Kızlar
1. Kütahya Seramik Spor
2. Muğla Büyükşehir Belediyespor
3. Denizli Tan Halk Oyunları