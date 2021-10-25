Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Küçükler Masa Tenisi Bölge Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya Akdeniz ve Ege bölgelerinden 32 takım, 130 sporcu katıldı.Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.1. Adana Çiltar MTİ2. Isparta Genç Hareket Gençlik ve Spor Kulübü3. Isparta Ispartes Gençlik ve Spor Kulübü1. Hatay Gençlik ve Spor Kulübü2. Antalya Antalyaspor3. Adana Çiltar MTİ1. Muğla Başakşehir Belediyespor2. Aydın Başak Koleji3. İzmir Mavi Ege1. Kütahya Seramik Spor2. Muğla Büyükşehir Belediyespor3. Denizli Tan Halk Oyunları