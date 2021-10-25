ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 01.10.2021 ile 19.10.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde meydana gelen “Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali, Motosiklet Hırsızlığı, İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Açıktan Hırsızlık ve Nitelikli Dolandırıcılık” olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda;



11 Hırsızlık ve 1 Nitelikli Dolandırıcılık olayı aydınlatılarak ele geçirilen suça konu malzemeler müştekilerine teslim edilmiş, toplam 23 şahıs yakalanmış, 19 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.



Vatandaşlarımızın araçlarından ve ikametlerinden ayrılırken kapılarını kilitlemeleri, araçlarının anahtarını aracın üzerinde bırakmamaları motosiklet ve elektrikli bisikletlerini daha güvenli olan apartman içerisi, garaj vb. yerlere kilitleyerek park etmeleri hırsızlık olaylarının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.



Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.