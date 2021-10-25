"İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" İlk toplantısını yaptı

2021 yılı Ocak ayında, Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız ilgili kuruluşu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde, ulusal ve uluslararası alanda destinasyonlarımızın daha etkin tanıtımını destekleyecek "İl Bazlı Markalaşma ve Tanıtım Çalışması" yapısı oluşturulmuştur. Söz konusu yapı yetkilileri, 81 ilde turizm potansiyelini artırmak için çalışan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile toplantılar gerçekleştirerek, GoTürkiye platformunun yenilenmiş yapısı ve teknolojik özgünlüğü hakkında bilgi vermiştir.Turizm Geliştirme Ajansının belirlediği pilot illerden olmayan ancak kendi talep, yaptığı istekli çalışmalar ve barındırdığı turizm potansiyeli sebebiyle 12 pilot il arasına giren İlimiz “İl Bazlı Markalaşma ve Tanıtım Çalışması”nın devamında “İl Tanıtım ve Geliştirme Programı”na başlamıştır. Bu çalışma ile öncelikle, İlimizde turizme ilişkin tanıtım faaliyeti gösteren paydaşlardan "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" kurulmuştur. 18.08.2021 tarih ve 1633079 sayılı Valilik Makam Oluru ile oluşturulan kurulda, Isparta Valiliği Başkanlığında Resmi Kurum ve 2 STK dan birer asil ve birer yedek olmak üzere toplam 24 üye yer almaktadır.16 Eylül 2021 tarihinde "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu"nun ilk toplantısı Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası Bakanlığımızca hazırlanan protokol, tüm kurul üyeleri ve Bakanlığımız temsilcilerince imzalanmıştır.İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulun ikinci toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Başkanlığında; TGA Destinasyon ve Tema Müdürü ve Destinasyon ve Tema Uzmanı, KTB Kültür Portalı Genel Koordinatörü ve "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.Toplantıda İlimizin turizminin geliştirilmesinde, tüm paydaşlara düşecek görevlerin belirleneceği “çalışma planı” oluşturuldu.Toplantıda İlimizin turizminin geliştirilmesinde, tüm paydaşlara düşecek görevlerin belirleneceği “çalışma planı” oluşturuldu. İl Tanıtım ve Geliştirme Programı ile destinasyon tanıtımı için çalışan tüm paydaşların sürdürülebilir bir işbirliği geliştirmesi, etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmalarının ortaya koyulması, rakip destinasyonlardan farklı bir kimlik yaratılması, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi İlimizde 4 mevsim 12 ay Turizm faaliyetlerinin planlaması ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen kurumsal pazarlama ve tanıtım stratejilerine uygun olarak çalışma takvimi tüm paydaşlarca hazırlanmıştır.İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantıları 2 ayda bir düzenli olarak çalışmalarına devam edecektir.