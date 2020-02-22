CEYDA MELEK PINAR

TÜRKİYE İKİNCİSİ

Osmaniye'de gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporlar Kros İl Birinciliği yarışmalarında mücadele eden ilimiz sporcusu Ceyda Melek Pınar, 2000 metrede Türkiye ikincisi oldu.6 dakika 27 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazanan Halıkent Ortaokulu öğrencimiz Ceyda Melek Pınar, Antrenörleri Sibel Yılmaz, Lütfü Yılmaz'ı kutluyor, Türkiye Şampiyonasında mücadele eden diğer sporcularımızın üstün performanslarından dolayı tebrik ediyoruz.