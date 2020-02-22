ISPARTA'DA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI



Günübirlik ev kiralayanlara 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kimlik bildirimi zorunluluğu getirmesinin ardından caydırıcı cezalar verilmeye başlandı.



Denetimde, yasa dışı ve kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan ruhsatsız ev tespit edildiği takdirde, evlerin sahiplerine binlerce lira para cezası kesilebiliyor. Isparta Valiliği geçtimiz günlerde yapılan toplantıda apart ve günibirlik evlerde denetimlerin sıklaştırıldığını ve cezai işlem uygulanacağını belirtmişti.

