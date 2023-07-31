Kredi Kartı Kullananlara Önemli Bilgilendirme

Banka Kartı Kullananlar Dikkat! Kredi Kartıyla Yapılan Taksitli Harcamalara Sınırlamalar Getirildi



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda, kredi kartıyla yapılan taksitli harcamalara sınırlamalar getirildi. Özellikle seyahat ve turizm harcamalarında kullanılan taksit imkanı, artık havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama gibi yurtdışı harcamalar için sunulmayacak.

BDDK'nın yeni kararı, kredi kartı kullanıcılarını seyahat ve turizm harcamalarında daha kısıtlı ödeme seçenekleriyle karşı karşıya bırakacak. Önceden taksitli ödemelerin önemli bir kullanım alanı olduğu bu sektörde, yeni düzenlemeyle taksit imkanının ortadan kalkması, harcama alışkanlıklarını etkileyecek.

Seyahat ve turizm harcamalarında kredi kartlarıyla yapılan taksitli ödemeler, kullanıcılar arasında yaygın bir tercihti. Ancak BDDK'nın aldığı kararla, bu tür harcamalarda taksit imkanı artık sunulmayacak. Banka kartı kullananların, bu tür harcamaları nakit veya diğer ödeme seçenekleriyle gerçekleştirmesi gerekecek.

Bu düzenlemenin, finansal piyasalar ve tüketici alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.