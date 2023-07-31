BAKA Toplantısı Burdur İlinde Yapıldı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Burdur'da Toplandı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Temmuz Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Burdur İl Özel İdaresi hizmet binasında düzenlenen toplantıya, BAKA Dönem Başkanı ve Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın yanı sıra Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı, Isparta Valisi Sayın Aydın Baruş, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik de katıldı. Toplantıya BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve BAKA personeli de hazır bulundu.Toplantı, Dönem Başkanı Vali Arslantaş'ın açılış konuşmasıyla başladı ve BAKA Genel Sekreteri Güler ile uzman personelin ajansın çalışmalarına ilişkin yönetim kurulu üyelerine bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı ve toplantı sona erdi.BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Arslantaş, toplantının açılış konuşmasında, "Ersin Valimizin Başkanlığında üç ilimize hizmet eden yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bu süreç içerisinde diğer sanayi odalarından yeni üyelerimiz geldiler. Onlarla da çalışmalarımıza devam ettik. Bu bağlamda bölgemizde devam eden 52 adet projemizle yaklaşık yüz on dokuz milyon TL yatırımı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kadın ve genç istihdamını, kaynak kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanmasını ve sektörler arası etkileşimin birlikte değerlendirilmesini projelerimizde önemsiyoruz. Yönetim Kurulu toplantımızın ve alacağımız kararların üç ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.