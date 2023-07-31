Isparta'daki Ev Sahipleri Bu habere Dikkat! Şartlar Değişti

Bakan Mehmet Nuri Ersoy Duyurdu: Bu İki Şartı Yerine Getirmeyen Evini Kiraya Veremeyecek



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen '2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı' sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve günübirlik kiralanan evlerde yeni bir sistem getirileceğini duyurdu. Bakan Ersoy, belirledikleri şartları yerine getirmeyenlerin evlerini kiraya veremeyeceğini açıkladı.

Günübirlik kiralık evlerin düzenlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir mevzuat çalışması başlatıldığını ifade eden Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar bu düzenlemeyi hayata geçireceklerini belirtti. Günübirlik kiralanan ev sahiplerinin, normal kiralama işlemi dışında bir sertifika belgelendirme şartı getireceklerini vurguladı.

Buna göre, günübirlik kiralanan ev sahiplerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alacakları bir belge ile konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacakları bildirildi. Ayrıca bu ev sahiplerinin elde ettikleri gelirle ilgili olarak da vergi ödemeleri gerekecek ve bu vergiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırmaları istenecek.

Bakan Ersoy, bu düzenlemenin rekabet eşitliğini sağlamak adına önemli olduğunu vurgulayarak, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de belirli bir belgelendirme ve mevzuata uygun şekilde yapılmasını tercih ettiklerini belirtti. Böylelikle günübirlik kiralanan evlerin kayıtlı ekonomi haline geleceğini ve talepten yararlanılacağını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günübirlik kiralık evlerle ilgili düzenlemelerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

