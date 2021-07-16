15 Temmuz 2021 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmelerir okuyucuları için derledik.Bankalara kredi borcu bulunan şirketler için başlatılan "Finansal yeniden yapılandırma" uygulaması, 2 yıl daha devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı, süre uzatma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Rizede etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelana neden oldu. Kentte sel afetinde şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise aranıyor. Çok sayıda araç ve binada büyük çaplı hasara neden olan taşkının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Rize'ye gitti.Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Melih Bulu, gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alındı. Rektörlük görevine vekaleten, üniversitenin rektör yardımcısı olan Profesör Doktor Mehmet Naci İnci atandı. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar sürecek.Almanya'da çok sayıda bölgede şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 bina çöktü, 25 binanın daha çökme tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Felakette, 9 kişi yaşamını yitirirken, 70'ten fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi. Alman makamları, insanları acil durum nedeniyle evde çıkmamaları konusunda uyardı.Afrin'de terör Örgütü PKK ve YPG'nin bir katliamı daha ortaya çıktı. Şehir merkezinde bulunan meclis binası önünde toplu mezar bulundu. Toplu mezarda çuvallar içerisine konulmuş, terör örgütü tarafından infaz edilen 35 sivilin cansız bedeni bulundu.Hükümet, bu yıl da ayrım yapılmaksızın tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira asgari ücret desteği ile prim maliyetini azaltmaya devam edecek. Bu kapsamda 8 milyon çalışan için 16 milyarlık asgari ücret desteği sağlanacak. İşverenlere asgari ücret desteği 12 ay sürecek ve başvuruya gerek olmayacak.Gökhan Gönül ile ilgilendiklerini açıklayan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, "İlgilendiğimiz futbolcular var. Gökhan da bunlardan bir tanesi. Onu takımımızda tabii ki görmek isteriz" şeklinde konuştu.