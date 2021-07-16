*EĞİRDİR’DE 15 TEMMUZ KOMANDO MABEDİNDE DUALARLA BAŞLADI.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ AKŞAM 20.00’DE BABA SULTAN KAVŞAĞINDAN BAŞLAYACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı bugün sabah Eğirdir Dağ Komando Okulunda dualarla başladı. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Yüksek Rütbeli Askerler, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdür ve Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Köy ve Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Dua yapıldı. Şehitlerimizin mezarlarına çiçek bırakılarak dualar edildi. Öğlen 12.00’de ise Hızırbey Camiinde Mevlid-i Şerifin okuması ve duaların yapılması ve Eğirdir Belediyesi tarafından lokma ikramı gerçekleşti.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı bugün akşam saat 20.00’de Baba Sultan Kavşağından Protokol ve halkın katılımı ile yürüyüş başlayacak. Program gece 00.13’e kadar Eğirdir Hükümet Meydanında hazırlanan program çerçevesinde devam edecek. Tüm Halkımız Davetlidir.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)