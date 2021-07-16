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Kimliklerde yeni dönem! Ve değişiyor...

Kimliklerde yeni dönem! Ve değişiyor...
ISPARTA
G.Tarihi: 15.07.2021 17:53
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Kimliklerde yeni dönem! Ve değişiyor...


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 21. yüzyıl yolculuğunun önemli dijital dönüşüm projelerinden birisi olacağını belirtti.
Soylu, bir otelde gerçekleştirilen programda, çok sayıdaki işlem sırasında kimlik doğrulamanın yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) tanıtımını yaptı.

Video konferans yöntemiyle sistemin pilot olarak uygulandığı Ziraat Bankası şubesi, Yenimahalle Tapu Müdürlüğü ile Ankara 12. Noterliğine bağlanan Soylu, sistem kullanılarak yapılan işlemleri takip etti, bilgi aldı.

Sistemin, hayata hız ve güvenlik katacağını ifade eden Soylu, her bir projenin, bir çocuğun doğumundaki gibi heyecan yaşattığını vurguladı. Süleyman Soylu, yapılan çalışmalarla dünyaya meydan okunduğuna dikkati çekti.

Temmuz ayı sonu itibarıyla daha da yaygınlaştırılacak 
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin, kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini, kişinin kartının sahibi olduğunu, kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından, niçin gerçekleştirildiğini göstereceğini dile getiren Soylu, sistemin 16 noterlikte, Ziraat Bankası'nın 5 şubesinde, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle Tapu Müdürlüğünde uygulandığını anlattı.

Bakan Soylu, sistemin temmuz ayı sonu itibarıyla daha da yaygınlaştırılacağını bildirdi. PTT ve üç özel bankanın da pilot çalışma için hazırlıklarına devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bu projemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 21. yüzyıl yolculuğumuzun önemli dijital dönüşüm projelerinden birisi olacaktır.

Gündelik hayatımıza doğrudan katkı yapacaktır. Bu proje, yaşanan pek çok mağduriyetin, dolandırıcılık hadisesinin önüne geçecek olan, hem vatandaşlarımızı hem kurumlarımızı koruyacak olan bir proje olacaktır."

"Hakkaniyeti sağlam bir hale getirecektir" 
Yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kimlik doğrulamanın gerçekleştirileceğini söyleyen Soylu, usulsüzlüklerin de önüne geçileceğini vurguladı.

Sistemin hayata geçirileceği alanlar hakkında bilgi veren Soylu, projenin bütçeye de katkı sunacağını kaydetti. İçişleri Bakanı Soylu, "Dünyanın neresinde 'patates hat' diye bir şey var? Farklı kimliklerle alınan hatlar var. Bu birilerini üzecektir ama hakkaniyeti sağlam bir hale getirecektir. Birilerinin yerine ÖSYM sınavlarına girdiler. Birilerinin yerine başka sınavlara girmenin de önüne geçecek." dedi.

"1 milyon 563 bin kişi sürücü belgesini kimlik kartına yükledi" 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile dijital dönüşüm alanındaki çalışmaları anlatan Soylu, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartlarının tek bir nokta olarak nüfus müdürlüklerinden verilmesini sağlayan "Üçü bir yerde" projesinin yürütülen önemli çalışmalar arasında yer aldığını söyledi.

Soylu, uygulama kapsamında 65,4 milyon kimlik kartı, 12,4 milyon sürücü belgesi ile 5,7 milyon pasaportun teslim edildiğini bildirdi.

Yeni nesil kimlik kartlarına ehliyetlerin aktarılabildiğini de belirten Soylu, 18 Eylül 2020'de başlayan proje kapsamında 1 milyon 563 bin kişinin sürücü belgesini kimlik kartına yüklediğini dile getirdi. Yerli ve milli kaynaklarla oluşturulan Biyometrik Veri Sistemi'ne de değinen Soylu, bu konuda Türkiye'nin dünyadaki 7 ülkeden birisi olduğunu kaydetti.
 
e-Devlet projelerini de anlatan Soylu, Kurban Bayramı'ndan sonra e-Devlet üzerinden soy ağacı belgesi alınabileceğini, buradaki işlem süresinin de 2 saniye olacağını ifade etti. Soylu, bu belgeye ilişkin görselleri de gösterdi.
 
"Teknik altyapı tamamlandı" 
Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacak yeni bir uygulamaya geçileceğini belirten Soylu, dijital nüfus şefliklerinin hizmet vereceğini, vatandaşların personel desteği olmadan "e-imza yüklemesi, şifre, randevu, adres beyan" işlemlerini yapabileceğini dile getirdi. Süleyman Soylu, sistemde fotoğraf olduğunda da kimlik kartı yenilemenin de yapılabileceğine değindi. İçişleri Bakanı Soylu, üzerinde çalıştıkları bir başka projenin de "e-imza"nın yeni kimlik kartlarına yüklenmesi olduğunu, bu konuda teknik altyapının tamamlandığını bildirdi.

Otoyollarda hız limitleri değişiyor 
Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kara yollarından başlamak üzere hız limitlerinin artırılması konusunda çalışma yapıldığını bildirmişti. Soylu, 'Bir miktar artırma konusunda, yeni kara yollarından başlamak suretiyle bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir' ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenliği İhtisas Grupları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Türkiye'de trafik kazası ve sonrası ölümlerin 2015 yılında 7 bin 530 iken bunun 2020'de 4 bin 866'ya gerilediğini belirtmişti. 

Bu sayılara bakıldığında 2 bin 664 kişinin hayatta kaldığının görüldüğünü ifade eden Soylu, Türkiye'de nüfusun, sürücü ve araç sayısının artmasına rağmen trafik kazaları ve ölümlerin azaldığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu "2011-2020 arasında trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltma" hedefi koyduğundan bugüne, dünya nüfusunun yüzde 12 arttığını dile getiren Soylu, bu süreçte Türkiye'nin nüfusunun da yüzde 11,9 arttığını, buna ülkedeki 5 milyonu bulan yabancıların dahil olmadığını söyledi.
Soylu, Türkiye'de sürücü belgesi sayısının yüzde 36,4, motorlu taşıt sayısının ise yüzde 49,6 arttığını, Suriye kaynaklı göçün yaşandığını aktararak, "15 Temmuz sonrasında terör, uyuşturucu ve diğer bölgesel sorunlarla verdiğimiz mücadele ve karşı karşıya kaldığımız yüksek güvenlik maliyetleri de göz önünde bulundurulduğu zaman, trafik kazaları konusunda elde ettiğimiz başarı daha anlamlı ve daha önemli bir hale gelmektedir." diye konuştu.
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