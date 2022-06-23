Isparta Valisi Aydın Baruş ilçe ziyaretleri kapsamında Eğirdir ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.İlçede ilk olarak hükümet konağında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret eden Vali Baruş, ardından Kaymakam Adem Çelik’ten ilçeyle ilgili brifing aldı.Eğirdir Belediyesi’ni de ziyaret eden Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Veli Gök’ten devam eden çalışma ve yatırımlarla ilgili bilgi aldı.Eğirdir Meyvecilik Araştırma Merkezi’ne geçen Vali Baruş ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi.Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Eğirdir protokolü, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri ve daire müdürleri ile ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarları katıldı.Eğirdir Gölü’nü Isparta’nın göz bebeği olarak niteleyen Vali Baruş, gölün korunması adına her türlü tedbirin uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.Köy ve Mahalle muhtarlarına vatandaşın huzuru konusunda güvenlik güçleri ile koordine içinde olun diyen Vali Baruş, özellikle bağımlılıklarla mücadele konusunda el birliği ile mücadeleye dikkat çekti.Vali Baruş’un toplantıda üzerinde hassasiyetle durduğu bir diğer konu ise kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusu oldu. Vali Baruş, “Çevrenizde varsa şiddet olaylarını mutlaka bize bildirin. İnsan olan kişi eşine şiddet uygulayamaz.” dedi.Düzensiz göçmen konusuna da değinen Vali Baruş, “Kayıtsız olduğunu düşündüğünüz yabancılar varsa mutlaka güvenlik geçlerimizle irtibata geçin. Ülkemize yasal olmayan yollarla giriş yapanlar ile ilgili gerekli yaptırımı uygulayacağız.” dedi.Devletimizin ihtiyaç sahipleri konusunda hassasiyetle davrandığı kaydeden Vali Baruş, bu konuda çevrelerindeki vatandaşları mutlaka kendileriyle paylaşılmasını yineledi.Ardından kurum amirleri ve daire müdürleri ilçede yürütülen çalışmalar ile ilgili katılımcılara bilgi verirken köy ve mahalle muhtarları da taleplerini Vali Baruş ve diğer ilgilere ilettiler.Isparta Valisi Aydın Baruş, daha sonra 2011 yılında Siirt ilinde terörle mücadelede şehit olan Şehit Polis Memuru Osman Demir’in Balkırı Köyü’nde yaşayan annesi Gülsüm Demir’i ziyaret ederek bir sohbet edip baş sağlığı mesajını yineledi.Isparta Valisi Aydın Baruş Eğirdir ilçesinde faaliyet göstererek elma ve kiraz ihracatı üzerine ülkemizin en büyük tesislerinden biri olan merkezin paketleme bölümlerini geçerek iş insanı Mustafa Erdoğan’dan bilgi aldı.Vali Aydın Baruş Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunarak projeyle ilgili teknik ekipten bilgi aldı, geçtiğimiz günlerde hizmete alınan Eğirdir yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.Eğirdir Kemik, Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Vali Baruş, hastanenin bölümlerini gezerek İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya’dan hastane ile ilgili bilgi aldı..Isparta Valisi Aydın Baruş Eğirdir ilçesinde son olarak İmaret Mahallesi’nde bulunan afet evlerinde incelemelerde bulundu. Bölgede kaya düşmelerine karşı yapılan çalışmalarla ilgili AFAD il Müdürü Ethem Kılıçaslan’dan bilgi alarak bölgeyi teknik ekiple birlikte dolandı.