Onlar hayatımızın en özel varlıkları... Kimi annemiz, kimi hayatımızın en büyük aşkı, kimi arkadaşımız, kimi meslektaşımız, kimi ise göz bebeği kızımız... Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de Dünya Emekçi Kadınlar Günü.Haklarından vaz geçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü olan bugünde siz de hayatınızdaki güçlü kadınları mutlu edin. Fakat sadece Kadınlar Günü’nde değil, yaşamımızda fark yaratan kadınları her gün başınızın tacı edin.Onlardan alınan ilhamla dünyanın daha güzel bir yer haline geldiğini unutmayın!Doğumdan ölüme kadar, hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan, şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü olan, Kadın Meslektaşlarımızın, Annelerimizin ve Eşlerimizin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nü kutlarız.İMO ISPARTA TEMSİLCİLİĞİ