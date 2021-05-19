KOZA TEKSTİL'DE YAZ SEZONU BAŞLADI
Isparta'nın Giyim Markası Koza Tekstil, toptan fiyatına perakende satışlarına devam ediyor
Koza Tekstil sizleri ITKM karşısındaki ve kafeler caddesinde ki şublerine yeni trend modellerini ve yeni yaz kreaksiyonlarını görmeye davet ediyor.
Çoraplar, atletler, pijamalar, eşofmanlar, mayolar, havlu ve bornozlar ekonomik fiyatlarda Koza Tekstil şubelerinde ve e-ticaret sitesi www.kozaavm.com'da...!
RENGARENK CIVIL CIVIL KIYAFETLER
Koza Tekstil'in Çocuk ve Bebek ürünlerinde öne çıkan yeni sezon modellerini görmeden yazlık alışverişini tamamlamayın.
Çocuk giyim kategorisindeki kıyafet seçenekleri, çocuklarınızın mutluluğunu ikiye katlayacak.
En güzel kıyafet modelleri için Koza Tekstil'in kafeler caddesindeki 7 katlı mağazasına yada ITKM karşısındaki şubesine uğrayabilir fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Koza Tekstil, Müjde, Tutku, Berrak, Tutku Elit, Belinay, Poleren, Penti gibi iç giyimin ünlü markalarını, kolleksiyonlarını modayı yakından takip edenlerle paylaşıyor.
Unutmayın! Koza Tekstil'de tüm ürünler toptan fiyatına perakende...!
ŞUBE1: Yayla mahallesi 1607 sokak NO:16 (ITKM Karşısı)
ŞUBE2: Kafeler caddesi (Iyaş Nokta AVM yanı)