19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Salgın kuralları çerçevesinde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, STK temsilcileri, sporcular ve öğrenciler katıldı.Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı’mızın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’in günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapmasıyla son buldu.Kutlama programının ardından gençleri temsilen Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri ile kurumun yurtlarında kalan yerli ve yabancı öğrencilerden oluşan bir heyet Vali Ömer Seymenoğlu ’nu ziyaret etti.Gençlerin bayramını kutlayan Vali Seymenoğlu, “Bu vesileyle bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda normal koşullarda sizlerin ve vatandaşımızın da katılımıyla daha coşkulu bir bayram kutlarız. Gerek ülke içinde gerekse uluslararası alanda ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Çünkü dünyaya biz de varız diyoruz. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Harbinde dünyaya biz de varız dedi ve ardından yeni bir devlet kurarak sonunda bizi bugünlere getirdiyse şu anda da emin olun ki buna benzer olaylar yaşıyoruz. Dünyaya biz de varız dediğiniz takdirde birileri önünüzü kesmek istiyor. Onun için çok uyanık olmamız lazım. Geçmişten aldığımız bu emaneti kendi çocuklarımıza ve torunlarımıza güçlü bir şekilde ulaştırmalıyız. Karşımıza çıkan zorluklarla mücadele etmeli pes etmemeliyiz. Eğer pes edersek bugüne kadar kazandıklarımızı kaybederiz. Yani esas olan; bu törenlerden bu bayramlardan ilham ve güç alarak bayrağımızı, mukaddesatımızı, ezanımızı ve dinimizi ileriki nesillere aktarabilmek. Aksi takdirde önümüze çıkan ilk zorlukta pes ederiz, teslim oluruz. Teslim olunca da maalesef bırakın böyle törenleri kutlamayı özgürlüğümüzü de kaybederiz. Onun için, gençlerimiz bu ülke için çok önemli. İl merkezinde şehitliğimiz var ne olur zaman zaman orayı ziyaret edin. Şu anda bu törenleri yapabiliyorsak İstiklal Marşı'mızı rahat rahat okuyabiliyorsak, bayrağımızı göklere çekebiliyorsak, camilerde ezan sesini duyabiliyorsak, namazımızı özgürce kılabiliyorsak emin olun ki o şehitlikte yatan şehitlerimiz sayesinde.” dedi.Gençler ise kendilerini kabul eden Vali Seymenoğlu’na teşekkür ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.