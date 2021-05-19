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ISPARTA'DA 19 MAYIS KUTLANDI 2021 VİDEO HABER
ISPARTA'DA 19 MAYIS KUTLANDI 2021 VİDEO HABER
ISPARTA
Tarih:
19.05.2021 17:08
G.Tarihi:
19.05.2021 17:15
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Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları salgın kurallarına uygun olarak yapıldı
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