Bu kışta soğuklarda içinizi rahat ettirecek giyim ürünleri Koza Tekstil'in reyonlarında yerini aldı.
Koza Tekstil'in iç giyim katagorisinde kışa özel modeller ve kolelsiyonlar soğuk kış günlerinde, yüzde 100 Hasyün, Safyün ürünler sizi sıcacık tutacak!
Bay-bayan ve çocuklar için en kaliteli termal içlikler, şapka, eldiven, Atkı, eşofman, Bere, Havlu,Montlar ve Termal çoraplar Koza Tekstil'de sizleri bekliyor, hemde tüm ürünler toptan fiyatına perakende!
ŞUBE1: Yayla mahallesi 1607 sokak NO:16 (ITKM Karşısı)
ŞUBE2: Kafeler caddesi (Iyaş Nokta AVM yanı)
KOZA TEKSTİL KIŞLIK ÜRÜN REYONLARINDAN FOTOĞRAFLAR