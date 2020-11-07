Vali Seymenoğlu İmzaladı, İl Özel İdarenin Bütçesi Belli Oldu

Isparta İl Özel İdaresinin bütçe taslağı da belli oldu. Buna göre İl Özel İdaresi’nin bütçe taslağı 160 milyon lira olarak belirlendi.

