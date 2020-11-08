GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA BALIK SİPARİŞ

Haber: Çalışana tazminatlı istifa hakkı! Emsal karar çıktı

Haber: Çalışana tazminatlı istifa hakkı! Emsal karar çıktı
ISPARTA
12 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Çalışana tazminatlı istifa hakkı! Emsal karar çıktı
Çalıştığı inşaat şantiyesinden aynı şirket bünyesindeki başka bir şantiyeye görevlendirilen işçi, istifa etti. İşverenin tazminat ödemediği mağdur işçiye müjde niteliğindeki haber Yargıtay’dan geldi.

Beton mikser operatörü olarak çalıştıkları inşaat şantiyesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin düşük yatırıldığını, geçmiş dönem ücretlerinden kesintiler yapıldığını öne süren ve bunların ödenmediğini işveren temsilcisine dile getiren işçi ve 4 arkadaşı kapı önüne konuldu. İşçiler önce başka bir şehirdeki şantiyede görevlendirildi. Görev yerlerinin keyfi olarak değiştirildiğini söyleyen 5 işçi, istifa etti. İşveren ise devamsızlık tutanağı düzenleyerek 5 işçiyi tazminatsız çıkardı.
 
İŞ MAHKEMESİ'NİN YOLUNU TUTTU
İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, hak aradıkları için kapı önüne konulduklarını öne sürdü. Her gün 07.30'dan gece 23.00-24.00 saatlerine kadar Cumartesi ve Pazar günleri ile genel tatiller dahil olmak üzere devamlı surette çalıştığını dile getirdi. Davacı işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ve ödenmeyen ücret alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etti.
 
DEVREYE YARGITAY GİRDİ
Davalı şirket sahibi ise davacının çalıştığı santralin kaldırılması neticesinde işçilerin başka bir kentteki tesise geçirildiğini, davacının birkaç arkadaşı ile yeni yerdeki görevlerine gelmediklerinin tutanak altına alındığını iddia etti. Tarafları dinleyen Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

"GÖREV YERİ KEYFİ OLARAK DEĞİŞTİRİLEMEZ"
İşçilerin görev yerlerinin keyfi olarak değiştirilemeyeceğinin altı çizilen Yargıtay kararında; "Şantiyede çalışan davacının başka bir kentteki şantiyeye nakledilmek istendiği, davacının bunu kabul etmemesi üzerine de davalı işverence işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Davacının işyerinin değişmesi işçi açısından aleyhe değişiklik olup, davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde, işverenin nakil yetkisinin olması, işveren tarafından bu değişiklik objektif nedenlerle ortaya konulamadığı sürece sonuca etki etmeyecektir. Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğunu ispat edemediğinden, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Covid-19'a yerli ilaç dur diyecek! (8 Kasım 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Haber: Çalışana tazminatlı istifa hakkı! Emsal karar çıktı
Koza Tekstil'de kış sezonu başladı
Isparta il özel idaresinin yeni bütçesi belli oldu
Isparta'da izole kurallarına uymayan kişiler karantinaya alınıyor! Kaç kişi karantinaya alındı?
Isparta'da bazı mahallelerde elektrikler kesilecek!
​2020’de Isparta'da Eğitim Yatırımları Hız Kesmedi
Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge
RTUK duyurdu NETFLIX ve Amazon kararı
TÜRKER AVM'DE 5 KASIM -16 KASIM TARİHLERİ ARASINDA FIRSATLAIRI KAÇIRMAYIN!!!
Haber: 81 il valiliğine yeni kısıtlama kararları gönderildi
Haber: Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar geldi
Isparta'da Kadın Kooperatifleri Birlik Olma Yolunda İlk Adımı Attı
2021 yılında MTV, Ehliyet, Pasaport harçları yükselecek!
Son Dakika Haber: Isparta32spor’un 7 Futbolcusunda Koronavirüs tespit edildi
​2021 yılı trafik cezaları belli oldu işte fiyatlar...
Isparta'da küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
“ISPARTA'DA RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ LAZIM”
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Isparta Türker Et: ''Kırmızı et bağışıklık sistemini güçlendiriyor''
Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı...Narkotik Operasyon
Isparta'da sahte para operasyonu 4 kişi yakalandı...
Hükümet harekete geçti 10 milyon çalışan yararlanacak!
Isparta'daki 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?03 Kasım 2020
Hükümet harekete geçti 10 milyon çalışan yararlanacak!Hükümet harekete geçti 10 milyon çalışan yararlanacak!02 Kasım 2020
Isparta'daki 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor!Isparta'daki 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor!02 Kasım 2020
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU03 Kasım 2020
Isparta Türker Et: ''Kırmızı et bağışıklık sistemini güçlendiriyor''Isparta Türker Et: ''Kırmızı et bağışıklık sistemini güçlendiriyor''02 Kasım 2020
ISPARTASPOR’DA BÜTÜK SEVİNÇ YAŞANDI ISPARTASPOR’DA BÜTÜK SEVİNÇ YAŞANDI 02 Kasım 2020
Isparta'da Hayvan Destekleme Başvuruları Başladı: Isparta'da Hayvan Destekleme Başvuruları Başladı: 02 Kasım 2020
Isparta'da sahte para operasyonu 4 kişi yakalandı...Isparta'da sahte para operasyonu 4 kişi yakalandı...02 Kasım 2020
Isparta Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti, ekonomiye önemli katkılar sunuyorIsparta Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti, ekonomiye önemli katkılar sunuyor02 Kasım 2020
Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı...Narkotik OperasyonAranan şahıslar Isparta'da yakalandı...Narkotik Operasyon02 Kasım 2020
ANTALYA'NIN İLK SANAL SERGİSİ SANATSEVERLER İLE BULUŞUYOR ANTALYA'NIN İLK SANAL SERGİSİ SANATSEVERLER İLE BULUŞUYOR 02 Kasım 2020
Isparta'da küçükbaş hayvan hırsızlığı olayıIsparta'da küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı03 Kasım 2020
​2021 yılı trafik cezaları belli oldu işte fiyatlar...​2021 yılı trafik cezaları belli oldu işte fiyatlar...03 Kasım 2020
Isparta'da Kadın Kooperatifleri Birlik Olma Yolunda İlk Adımı AttıIsparta'da Kadın Kooperatifleri Birlik Olma Yolunda İlk Adımı Attı03 Kasım 2020
Yılmaz'dan Meryem Albayrak Ortaokulu ZiyaretiYılmaz'dan Meryem Albayrak Ortaokulu Ziyareti02 Kasım 2020
“ISPARTA'DA RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ LAZIM”“ISPARTA'DA RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ LAZIM”03 Kasım 2020
2021 yılında MTV, Ehliyet, Pasaport harçları yükselecek!2021 yılında MTV, Ehliyet, Pasaport harçları yükselecek!03 Kasım 2020
Haber: Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar geldiHaber: Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar geldi04 Kasım 2020
ATSO Başkanı Davut Çetin’den Ekim Ayı Enflasyonu DeğerlendirmesiATSO Başkanı Davut Çetin’den Ekim Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi03 Kasım 2020
Haber: 81 il valiliğine yeni kısıtlama kararları gönderildiHaber: 81 il valiliğine yeni kısıtlama kararları gönderildi04 Kasım 2020