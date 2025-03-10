Koza Tekstil’den Dev Çadır Kampanyası Başlıyor!

Koza Tekstil Çünür Şubesinde, büyük indirim fırsatlarıyla "Dev Çadır Kampanyası" başlıyor! Her güne özel yepyeni ürünler ve avantajlı fiyatlarla dolu kampanya 10 Mart - 29 Mart tarihleri arasında devam edecek.

Her gün farklı bir ürünün yer alacağı bu kampanyada ilk dört günün programı belli oldu:

10 Mart Pazartesi: Bardak Set

11 Mart Salı: Mop

12 Mart Çarşamba: Tepsi

13 Mart Perşembe: Banyo Seti

Koza Tekstil’in dev çadır kampanyasını kaçırmayın! Günlük fırsatlar ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin.











