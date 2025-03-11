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Hörü Mutfak Yeni Konseptiyle Hizmetinizde!

Hörü Mutfak Yeni Konseptiyle Hizmetinizde!
ISPARTA
G.Tarihi: 11.03.2025 13:35
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Hörü Mutfak Yeni Konseptiyle Hizmetinizde!
Isparta’nın sevilen lezzet adreslerinden Hörü Mutfak, artık sadece glutensiz değil, normal ürünleriyle de hizmet veriyor!
Ev yemekleri ve fast food seçeneklerini bir araya getirerek menüsünü genişleten Hörü Mutfak, evlere ve iş yerlerine servis imkanıyla toplu yemek ve tabldot hizmeti de sunuyor.

Menüler ve Fiyatlar

Ev Yemekleri Menüsü

  • Menü 1 – 99,95 TL
    • Çorba
    • Ana yemek
    • Pilav veya makarna
    • Salata, yoğurt veya tatlı seçeneği
  • Menü 2 – 120 TL
    • Çorba
    • Ana yemek
    • Sarma veya mantı
    • Salata, yoğurt veya tatlı seçeneği
  • Menü 3 – 120 TL
    • Çorba
    • Tavuklu pilav
    • Turşu
    • Ayran

Fast Food Lezzetleri

  • Tavuk Döner Ekmek – 50 TL
  • Tavuk Döner Dürüm – 60 TL
  • Hatay Usulü Soslu Dürüm – 70 TL
  • Zurna Dürüm – 80 TL
  • Barbekü Soslu Tavuk Rüyası – 150 TL
  • Köfte Ekmek ve Dürüm Seçenekleri – 70-160 TL
  • Patates Kızartması ve Soğuk İçecekler

Evlere ve İş Yerlerine Servis Başladı!
Hörü Mutfak, günlük yemek, tabldot ve toplu yemek hizmetleriyle hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hızlı ve ekonomik çözümler sunuyor.

ÖNEMLİ!İlk açıldığımızda yalnızca glutensiz menü sunuyorduk, ancak artık glutensiz haricinde normal yemeklerimiz de var!

Lezzetli ve uygun fiyatlı yemekler için Hörü Mutfak’ı tercih edin!

Adres:Yayla Mah. 1601 No: 24/7 (Meydan AVM Cami Arkası, Camlı Cami Altı) Merkez, Isparta
Sipariş ve Bilgi:  0 551 706 32 32 – 0 246 228 53 37

 

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