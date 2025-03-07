Isparta'da Yüklü Miktarda Sentetik Cannabinoid ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: Yüklü Miktarda Sentetik Cannabinoid ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, 3 Mart 2025 tarihinde Isparta'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine Gönen ilçesinde operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde, E.İ.E. ve H.P. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2.500 kullanımlık sentetik cannabinoid emdirilmiş kâğıt ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.