Isparta Emniyetinden Öğrencilere Örnek Eğitim: Siber Güvenlikten Trafik Kurallarına

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ile Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlükleri iş birliğiyle kapsamlı bir bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında bir okul ziyareti gerçekleştirildi ve toplamda 166 öğrenciye önemli konularda bilgi verildi. Eğitimlerde ele alınan başlıklar şunlar oldu:

Siber Güvenlik ve Telefon Dolandırıcılığı

Açıktan Hırsızlık

KADES ve UYUMA Uygulamaları

Emniyet Kemeri Kullanmanın Önemi

Güvenli İnternet Kullanımı

Akran Zorbalığı

Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları

Polisin Görevleri

Trafikte Doğru Davranış Usulleri

Etkinlikte, öğrencilerin güvenlik konularında bilinçlendirilmesi hedeflendi. Ayrıca uygulamalı örnekler ve interaktif yaklaşımlar ile konular daha etkili bir şekilde anlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, toplumun her kesimini bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız süreceğini belirterek, bu tür etkinliklerle farkındalık düzeyinin artırılacağını ifade etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



