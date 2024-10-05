Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen Isparta’da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Isparta’yı ziyaret etti. Tarım kenti olarak bilinen Isparta’da Bakan Yardımcısını ağırlamaktan büyük mutluluk duyuldu. Ziyaret sırasında, Isparta'nın tarım potansiyeli hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı ve sektörün gelişim alanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Sayın Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen’e, ilimize gösterdiği yakın ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyor, tarım sektörüne sağladığı destekler için teşekkür ediyoruz.











