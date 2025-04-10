Koza Tekstil’de Dev Çadır Kampanyası Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

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Isparta’da alışverişin adresi haline gelen Koza Tekstil, Çünür Şubesi’nde başlattığı Dev Çadır Kampanyası ile yine büyük ilgi görüyor. Kampanyanın yeni etabında artık ürünlerde ne şart var ne sınır! Tüm ürünler sadece 100 TL!Kampanyanın ilk günlerini kaçıranlar için bu fırsat son şans niteliğinde. Çeşit çeşit ürünler, herkesin bütçesine hitap eden sabit fiyat avantajıyla yeniden müşterilerin beğenisine sunuluyor. Giyimden ev tekstiline, aksesuar ürünlerinden günlük ihtiyaçlara kadar geniş bir ürün yelpazesi dev çadırda alıcılarını bekliyor.Koza Tekstil Çünür Şubesi, Mart ayı boyunca süren yoğun ilgiyi karşılamak üzere kampanyasını uzattı. Alışveriş keyfini uygun fiyatla birleştirmek isteyenler için kaçırılmayacak bu fırsat, sınırlı süreyle devam edecek.Koza Tekstil’in Dev Çadır Kampanyası’na uğramadan alışveriş yapmayın!Detaylar ve sürprizler için Koza Tekstil sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.