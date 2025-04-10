Isparta Antalya Karayolu İçin KGM'den Sürücülere Önemli Duyuru

Kargı Tüneli'nde Aydınlatma Yenileme Çalışması Başladı

Isparta-Antalya karayolunun 71. kilometresinde yer alan Kargı Tüneli'nde, eski sodyum buharlı aydınlatmaların LED armatürlerle değiştirilmesi çalışmalarına başlandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün bakım ağı içerisinde yer alan yolda, 7 nisan 2025 ile 9 mayıs 2025 tarihleri arasında sürdürülecek çalışmalar kapsamında trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak.

Çalışmalar süresince her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yolun tek şeridi trafiğe kapatılacak. Trafik, belirlenen saat aralığında işaretçiler ve yönlendirmeler eşliğinde kontrollü olarak ilerleyecek.

Yetkililer, Kargı Tüneli'ni kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve çalışma saatlerinde olası gecikmelere karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.