Gündem Oto Müzik, Araç Teknolojisinde Yeni Dönem Başlatıyor!

Isparta’da otomobil sahiplerinin ilk tercihlerinden biri haline gelen Gündem Oto Müzik, araç içi teknolojide çıtayı yükseltiyor. Özellikle Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemleri ile sürücülere hem güvenli hem de konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Araç içi eğlence ve bilgi sistemlerinin vazgeçilmez hale geldiği günümüzde, Gündem Oto Müzik sunduğu dokunmatik ekranlı, yüksek çözünürlüklü multimedya sistemleriyle sürüş esnasında telefon kullanımı riskini ortadan kaldırıyor. Navigasyon, müzik, arama ve mesajlaşma gibi işlemler artık çok daha kolay ve güvenli!

“Teknoloji Aracınızla Buluşuyor!”

Gündem Oto Müzik’te sunulan multimedya çözümleri, her marka ve model araca özel olarak uygulanıyor. Geri görüş kameraları ile entegre çalışan sistemler sayesinde hem park etmek kolaylaşıyor hem de sürüş güvenliği artıyor.

CarPlay Uyumlu Sistemlerle Akıllı Yolculuklar

Apple CarPlay ve Android Auto destekli sistemler sayesinde sürücüler, araç içinde telefonlarına ihtiyaç duymadan tüm işlemleri dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirebiliyor. Spotify’dan YouTube’a, haritalardan sesli asistanlara kadar tüm uygulamalar kolaylıkla kontrol edilebiliyor.

Göz Alıcı Detaylarla Kişiselleştirme Fırsatı

Multimedya dışında, Gündem Oto Müzik’te 64 renk ambiyans aydınlatma, hayalet ekran uygulamaları ve dokunmatik klima panelleri ile aracınızı kişiselleştirmek de mümkün. Özellikle Volkswagen, BMW, Audi ve Mercedes gibi üst segment araçlara yapılan profesyonel uygulamalar ile iç mekan tasarımınızda fark yaratabilirsiniz.

Ticari Araçlara Özel Kamera Sistemleri

Ticari ve hafif ticari araç sahiplerine özel olarak sunulan çok kameralı güvenlik sistemleri de Gündem Oto Müzik’in profesyonel hizmetleri arasında. Bu sistemler sayesinde araç içi ve dışı tüm görüntüler kayıt altına alınabiliyor.

Instagram’da Gündem Olmaya Devam Ediyor

Uygulama örneklerini ve fırsatları yakından takip etmek isteyen araç sahipleri, Gündem Oto Müzik’in sosyal medya hesaplarına göz atabilir. Instagram’da: @gundemotomuzik

İletişim Bilgileri:

Adres: Sanayi Mahallesi 3236 Sokak No:4, Isparta

Erdi ÖZDEMİR: 0 546 244 53 10

Okan İŞ: 0 541 837 09 35























































































































































































